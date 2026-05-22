Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında bazı programlar için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent'in, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

DHA'nın 20 Mayıs 2026 tarihli haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı.

Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.