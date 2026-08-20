Niğde'de uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda İran uyruklu iki şüphelinin vücutlarından büyük miktarda metamfetamin çıktı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma kapsamında İran uyruklu biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. VÜCUTLARINDAN 37 KAPSÜL ÇIKTI Şüphelilere çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında 37 kapsül olduğu tespit edildi. Operasyonla bu kapsüller çıkarıldı ve içerisinden 506,46 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklandı.

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