Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
2 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
MİDELERİNDEN 112 KAPSÜL ÇIKTI
Şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde, uyuşturucu maddenin kapsüller halinde yutularak vücut içerisinde taşındığı tespit edildi.
Sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin midelerinde toplam 112 kapsül bulunduğu belirlendi. Kapsüllerden yaklaşık 780 gram metamfetamin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.