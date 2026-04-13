ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Luis Obispo şehrine yolunuz düşerse, dar bir ara sokaktan geçerken burnunuza gelen yoğun şeker kokusuna aldanmayın. Burası, her santimetrekaresi binlerce çiğnenmiş sakızla kaplı olan meşhur Sakız Geçidi. Kimilerine göre iğrenç bir kirlilik, kimilerine göre ise kolektif bir sanat eseri!

Bu Yapışkan Geleneğin Sırrı Ne?

Sokağın hikayesi aslında tam olarak bilinmiyor ama en güçlü efsane 1950'li yıllara dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası San Luis Obispo Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet kutlaması olarak duvarlara sakız yapıştırmaya başladığı söylenir. Bir diğer iddia ise, yerel iki okulun arasındaki rekabetin bir nişanesi olarak bu duvarın "sakız savaşı" alanına dönüştüğü yönünde.

Belediye Bile Vazgeçti

1970'li yıllarda şehir yönetimi bu "pisliği" temizlemek için büyük bir operasyon başlattı. Duvarlar tamamen kazındı, dezenfekte edildi. Ancak ne oldu dersiniz? Temizlikten sadece birkaç gün sonra duvarlar eskisinden daha fazla sakızla kaplandı. İnsanların bu tutkusunu gören yetkililer sonunda pes etti ve Bubblegum Alley resmen bir turistik cazibe merkezi haline geldi.

21 Metre Boyunca Uzanan "Tatlı" Kirlilik

Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde ve 21 metre uzunluğundaki bu dar geçitte yürümek, dev bir ağzın içinde yürümek gibi bir his yaratıyor. Ziyaretçiler sadece sakız yapıştırmakla kalmıyor; sakızlardan isimlerini yazıyor, çiçek figürleri yapıyor, hatta bazen bozuk paralarını veya küçük notlarını bu yapışkan dokunun içine gizliyorlar.

Dikkat: Dokunmak Pek Tavsiye Edilmez

Görsel olarak gökkuşağını andırsa da uzmanlar uyarıyor: Burası tam bir bakteri yuvası! Onlarca yıldır üst üste binen sakızların en alt tabakalarında nelerin saklı olduğunu kimse bilmiyor. Yine de her yıl binlerce turist, bu "interaktif sanat"ın bir parçası olmak için kendi sakızını çiğneyip duvardaki boş bir yere yapıştırmaktan geri durmuyor.