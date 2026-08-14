Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli S.R.'nin midesinden yarım kilo metamfetamin çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuryelik yaptığı iddia edilen S.R.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan röntgen ve ultrason tetkiklerinde midesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle uyuşturucu maddesi şüphelinin midesinden çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.R., adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan S.R., tutuklandı.

YARIM KiLO METAMFETAMİN MİDESİNDE

S.R.'nin midesinden çıkarılan uyuşturucunun 97 parça halinde olduğu ve toplam ağırlığın 500 gram olduğu belirtildi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlendi.