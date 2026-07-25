Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu maddelerin midesinde olma ihtimalini değerlendirdikleri kuryeyi hastaneye götürdü. Röntgen filmi çekilen kuryenin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. 5 günlük gözetim sürecinin ardından kuryenin midesinde bulunan 62 parça halindeki 590 gram metamfetamin uyuşturucu madde çıkartıldı. Kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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