Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen İran uyruklu M.N. ile İ.A. adlı kadınlar, kara yoluyla Eskişehir’e geçti. Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir süre takibe aldıkları 2 kadın şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. 70 PARÇA HALİNDE UYUŞTURUCU Yapılan tıbbi tetkikler sonucunda, şüphelilerden M.N. isimli kadının mide ve bağırsaklarında kapsül halinde gizlenmiş 70 parça halinde 432 gram uyuşturucu olduğu belirlendi. Hastanede cerrahi operasyonla çıkarılan uyuşturucu maddesinin metamfetamin olduğu tespit edildi. İKİSİ DE TUTUKLANDI İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastaneden taburcu edilen M.N. ise bugün ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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