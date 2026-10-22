Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Üçüncü Menekşe Sokak'ta D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil, Birinci Seda Sokak kesişiminde E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü D.K. ile aynı araçtaki E.K. (7), M.F.K. (15) ve G.Ö. (30), midibüsteki yolculardan C.Ç. (30), Y.Ç. (5) ve A.Ç. (3) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.