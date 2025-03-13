Iğdır'da, elektrikli bisiklet ile midibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Iğdır'ın Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tugay Ç. (25) adlı kişi, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Tugay Ç. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tugay Ç., ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tugay Ç.'nin Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında görevli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.