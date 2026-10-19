Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında, Türkiye'den göçmen taşıyan sürat teknesi Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpışarak alabora oldu. Kazada biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti. Yunan yetkililerin açıklamasına göre kaza, adanın Agrilia bölgesinin yaklaşık 3,5 deniz mili güneyinde meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri dört erkek, bir kadın ve bir bebeğin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. TEKNEYİ KULLANDIĞI ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI Yunan makamları, kazadan sağ kurtulan 37 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, tekneyi kullandığı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarından göçmen kaçakçılarını sorumlu tuttu. Kikilias, ilk bulguların sürat teknesinin baş kısmıyla sahil güvenlik gemisinin sol tarafına çarptığını gösterdiğini belirtti. Çarpışmanın tam koşullarının soruşturulduğunu kaydeden Kikilias, kaçakçılara karşı sıfır tolerans tutumunu sürdüreceklerini ifade etti. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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