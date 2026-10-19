Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir sürat teknesine çarpması neticesinde 1'i bebek 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Midilli Adası açıklarında yaşanan bu olayın yanı sıra Sisam Adası açıklarında da başka bir teknenin alabora olduğu ve 6 kişinin daha yaşamını yitirdi.

1'İ BEBEK 6 GÖÇMEN ÖLDÜ

Yunan medyasında çıkan haberlerde olayın, sabah saatlerinde Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Midilli Adası açıklarında seyreden düzensiz göçmenlere yönelik müdahalesi esnasında gerçekleşti.

Sahil güvenlik ekiplerinin sürat teknesine çarpması sonucu teknenin alabora olduğu savunuldu.

Yaşanan kaza sebebiyle 1'i bebek olmak üzere 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Aynı teknede bulunan ve yaralanan 8 düzensiz göçmenin ise hastaneye sevk edildi.

BU İLK DEĞİL

Haber kaynaklarının aktardığı bir diğer olayda ise Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan başka bir teknenin alabora oldu.

Teknenin alabora olması sonucunda içerisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ilgili bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.