Yunanistan’a bağlı Midilli Adası’nda şap hastalığı nedeniyle alınan kararlara tepki gösteren çiftçilerin protestosu, ulaşımı durma noktasına getirdi. Limanı ablukaya alan eylemciler nedeniyle adada bulunan Türk turistler saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Hayvandan insana geçebilen zoonoz bir hastalık olan şapın tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti, Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında adayı karantinaya aldı. Bu çerçevede canlı hayvan ile et, süt ve süt ürünlerinin adadan çıkışı tamamen yasaklandı.

Karara tepki gösteren ve geçimini hayvancılıkla sağlayan binlerce çiftçi, adanın en önemli ulaşım noktası olan limanda eylem yaptı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı protestolarda liman girişleri kapatılırken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Bayram tatili için adaya giden Türk turistler ise feribot seferlerinin aksaması nedeniyle limanda mahsur kaldı. Yaklaşık üç saat süren bekleyişin ardından seferlerin yeniden başlamasıyla yolcular, akşam saatlerinde feribotla Ayvalık’a ulaştı.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan giriş yapan yaklaşık 550 turist, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Turistler, çiftçilerin eylemlerine anlayış gösterdiklerini ancak soğuk havada uzun süre beklemenin kendilerini zorladığını ifade etti.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcuların evlerine döndüğü öğrenilirken, adadaki protestoların etkisinin sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu.