UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak, karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan eşleşmenin ilk maçını Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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