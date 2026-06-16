Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde belediye ekiplerinin yürüttüğü peyzaj çalışmaları sırasında, üzerlerinde yazılar bulunan tarihi nitelikte taş kitabeler bulundu.

Taşların üzerindeki yazıları fark eden görevliler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile Mardin Müze Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, müze görevlileri tarihi olduğu değerlendirilen kitabeleri koruma altına aldı.

DÖNEMİ ARAŞTIRILIYOR

İlk incelemelerde buluntuların tarihi özellik taşıdığı değerlendirilirken, kitabeler üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu ve hangi döneme tarihlendiğinin bilimsel çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Birden fazla taş blok üzerinde yer aldığı görülen yazıtların, bölgedeki tarihi yapılarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

UZMAN HEYET İNCELENİYOR

Kitabelerin içeriği, yazı dili ve ait olduğu dönemin belirlenebilmesi amacıyla arkeologlar, sanat tarihçileri ve ilgili alanlarda uzman isimlerden oluşacak bir heyetin detaylı inceleme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi buluntuların Mardin Müze Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.