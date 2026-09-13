Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Midyeci Ahmet, bu kez babası için takipçilerine seslendi. Babasını övgü dolu sözlerle anlatan Midyeci Ahmet, babası için eş aradığını duyurarak ilgilenen kişilere çağrıda bulundu.

DAHA ÖNCE KENDİSİ İÇİN EŞ ARAMIŞTI

Midyeci Ahmet, daha önce yaptığı bir paylaşımda evlenmek istediğini açıklayarak sosyal medya üzerinden eş aradığını duyurmuştu. Aradığı kişide bulunmasını istediği özellikleri de sıralayan Midyeci Ahmet'in bu çağrısı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Bir süre sonra aradığı eş adayını bulduğunu açıklayan Midyeci Ahmet, ilişkisindeki gelişmeleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürmüştü. Kendi eş arayışında sosyal medyayı kullanan Midyeci Ahmet, bu kez aynı yöntemi babası için devreye soktu.

"BABAMI EVLENDİRMEK İSTİYORUM"

Paylaştığı videoda babasını daha önce takipçileriyle tanıştırdığını hatırlatan Midyeci Ahmet, oğlu olarak babasının evlenmesini istediğini söyledi. Babasının bekar olduğunu belirten Midyeci Ahmet, ilgilenen kişilere sosyal medya üzerinden açıkça çağrıda bulundu.

Babasının özelliklerini de anlatan Midyeci Ahmet, kumar, içki ve gece hayatı gibi alışkanlıklarının olmadığını söyledi. Babasının kendisine dikkat eden ve düzgün bir insan olduğunu vurgulayarak, "Ben sonuna kadar kefilim ve yanındayım. Babam harika bir insandır" ifadelerini kullandı.

Çağrısını yalnızca videoyla sınırlı bırakmayan Midyeci Ahmet, ilgilenen kişilerin iletişime geçebilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaşımına ekledi. Böylece daha önce kendisi için sosyal medyadan eş arayan Midyeci Ahmet, bu kez babasının eş arayışını takipçilerine duyurmuş oldu.