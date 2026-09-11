“Midyeci Ahmet” olarak tanınan Ahmet Çiçek, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlenmek istediğini açıklamış ve taliplerini kendisine yazmaya davet etmişti. Çiçek, son paylaşımında ise aradığı eş adayını bulduğunu ve babasıyla kız istemeye gideceklerini söyledi.

“BABAM BANA KIZ İSTEYECEK”

Daha önce uygulamalardan veya kulüplerden eş adayı aramadığını belirten Midyeci Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ciddi bir ilişki ve aile hayatı istediğini dile getirmişti.

“Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde eş adayı aramıyorum. Taliplerim varsa buradan yazabilirler” diyen Çiçek, iyi bir insanla evlenmek istediğini söylemişti.

İşletmeci, son paylaşımında ise evlilik konusunda yeni bir gelişme olduğunu duyurdu.

“Yarın cuma, mübarek günde babam bana kız isteyecek” ifadelerini kullanan Midyeci Ahmet, takipçilerine müjdeli haberi verdi.

EŞ ADAYINDA ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALAMIŞTI

Midyeci Ahmet, daha önce yaptığı açıklamada evleneceği kişide aradığı özellikleri de tek tek paylaşmıştı.

Çiçek, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu kadınlarla karakter olarak daha uyumlu olduğunu belirterek bu burçlardan biriyle evlenmek istediğini söylemişti.

Eş adayının kendisiyle seyahat edebilmesini isteyen işletmeci, deniz ürünlerini, midye kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini de kriterleri arasında saymıştı.

Ayrıca gezmeyi, eğlenmeyi, yemek yemeyi ve sevdiklerine ikram etmeyi seven; çocukları seven ve çocuk sahibi olmak isteyen bir eş aradığını açıklamıştı.

“EVLENMEK VE AİLE KURMAK İSTİYORUM”

Midyeci Ahmet, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasını istemediğini de belirterek asıl amacının evlenip aile kurmak olduğunu vurgulamıştı.

Çiçek’in babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıklaması, daha önce yaptığı eş arayışı paylaşımının ardından gelen yeni gelişme oldu.