Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla evlenmek istediğini duyurmuş, ardından aradığı aşkı bularak sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çiçek bu kez özel hayatıyla değil, eski eşi Deniz Çelebi’nin yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi.

ESKİ EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek’in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. İki çocuğun velayetinin ise Deniz Çelebi’ye bırakıldığı kaydedildi.

Sabah’ın haberine göre dilekçede, Ahmet Çiçek’in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı iddia edildi.

Çocukların okul arkadaşları tarafından babalarının öpüşme görüntülerinin kendilerine gönderildiği ve bu görüntüler üzerinden çocuklara zorbalık yapıldığı ileri sürüldü.



“AİLE HAYATI İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Türkiye’nin birçok kentinde şubesi bulunan Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündeme gelmişti.

46 yaşındaki işletmeci, uzun süre önce boşandığını belirterek sosyal medya hesabından evlenmek istediğini açıklamış ve taliplerine çağrıda bulunmuştu.

EŞ ADAYINDAKİ KRİTERLERİNİ SIRALAMIŞTI

Çiçek, paylaştığı videoda “Aile hayatı istiyorum” diyerek evlenmek istediğini söylemişti. Eş adayında aradığı kriterleri de tek tek sıralayan Çiçek, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biriyle karakter olarak uyum sağlayabileceğini belirtmişti.

Çiçek ayrıca eş adayının kendisiyle seyahat edebilmesini, deniz ürünlerini, midye kokoreçi, hayvanları ve köy hayatını sevmesini; gezmekten, eğlenmekten, yemekten ve çocuklardan hoşlanmasını istediğini açıklamıştı.

ARADIĞI AŞKI BULDU, EVLENME TEKLİF ETTİ

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Midyeci Ahmet, yaptığı çağrının ardından aradığı aşkı buldu. Sevgilisinin kimliğini açıklamayan Çiçek, kısa süre önce evlenme teklif ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisinin karşısında diz çökerek evlenme teklif eden Çiçek, paylaşımına “Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.