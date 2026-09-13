“Midyeci Ahmet” olarak tanınan Ahmet Çiçek, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde. Geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini açıklayarak kendisine talip olanların yazmasını isteyen 46 yaşındaki işletmeci, aradığı kişiyi buldu. Önce babasıyla birlikte kız istemeye giden Çiçek, ardından sevgilisine evlilik teklif etti.

“İŞTE BENİM KADINIM”

Midyeci Ahmet, sevgilisine evlilik teklif ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiçek, paylaşımına “Yanında olduğum her an ‘işte benim kadınım’ dedim. Seni seviyorum aşkım” notunu düştü.

Ünlü işletmecinin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ÖNCE KIZ İSTEMEYE GİTMİŞTİ

Ahmet Çiçek, kısa süre önce yaptığı açıklamada evlenmek istediğini duyurmuştu. Uygulamalardan veya kulüplerden eş adayı aramadığını söyleyen Çiçek, kendisine talip olanların sosyal medya üzerinden ulaşabileceğini belirtmişti.

Eş adayında aradığı özellikleri de sıralayan Midyeci Ahmet, aile hayatı istediğini ve çocuk sahibi olmayı arzuladığını ifade etmişti.

Aradığı kişiyi bulduğunu açıklayan Çiçek, daha sonra babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini duyurmuştu.





AKREP, KOÇ, YAY VEYA TERAZİ DEMİŞTİ: ARADIĞI KADINI BULDU

Midyeci Ahmet, eş adayında aradığı özellikleri daha önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcundan kadınlarla karakter olarak daha uyumlu olduğunu belirten Ahmet Çiçek, “Bu özelliklere sahip birisi ile evlenmek istiyorum” demişti.

Çiçek ayrıca eş adayının kendisiyle seyahat edebilmesini, deniz ürünlerini, midye kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istemişti. Gezmekten ve eğlenmekten hoşlanan, çocukları seven ve çocuk sahibi olmak isteyen bir eş aradığını da açıklamıştı.

Aradan yaklaşık iki ay geçtikten sonra aradığı kişiyi bulan Çiçek, sevgilisine evlilik teklif etti.







“10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA”

Midyeci Ahmet, daha önce yaptığı eş arama paylaşımının ardından aldığı destek mesajları üzerine takipçilerine dikkat çeken bir söz de vermişti.

Çiçek, “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır” demişti.

Çiçek’in son paylaşımıyla birlikte evlilik yolunda bir adım daha atması, daha önce yaptığı bu açıklamayı da yeniden gündeme getirdi.