Gıda sektöründe “Midyeci Ahmet” adıyla bilinen Ahmet Çiçek’in paylaştığı görüntülerde, sakatat ürünlerinin bahçedeki zemin üzerinde temizlendiği ve ardından eldiven ya da başka bir hijyen ekipmanı kullanılmadan büyük kazanlarda pişirildiği görüldü. “Akşam yemeği öncesi tadımlık” notuyla paylaşılan görüntüler, hazırlık sürecindeki hijyen koşulları nedeniyle tartışma başlattı. SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, gıdaların hazırlanma biçimine tepki gösterdi. Paylaşımlarda, açık alanda ve çıplak elle yapılan işlemlerin gıda güvenliği açısından denetlenmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Kullanıcılardan dikkat çeken yorumlar Görüntülere sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları şöyle: “İsmini acil Midesiz Ahmet olarak değiştirmeli.” “Bu adamın elinden ambalajlı çikolata yenmez.” “Yiye yiye ten rengi değişmiş zaten... Midem kalktı.” “Adamın videoları Hint sokak lezzetleri ayarında olmaya başladı.”

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