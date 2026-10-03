Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yaptığı evlilik ilanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun süre önce boşandığını açıklayan ünlü işletmeci, yeniden evlenmek istediğini duyurarak hayatını birleştireceği kişide aradığı özellikleri paylaşmıştı.

EVLİLİK KRİTERLERİNİ TEK TEK SIRALAMIŞTI

Midyeci Ahmet, yayınladığı ilanda evlilik konusunda ciddi olduğunu belirtirken adayında aradığı özellikleri de sıralamıştı. Burç uyumuna önem verdiğini söyleyen işletmeci, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından birine sahip olmanın kendisi açısından avantaj olduğunu ifade etmişti.

Adayının midye ve kokoreci sevmesinin yanı sıra hayvanlarla arasının iyi olmasını ve köy hayatından hoşlanmasını da istediğini açıklamıştı.

ARADIĞI KİŞİYİ İKİ AYDA BULDU

Evlilik ilanının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından Midyeci Ahmet'in aradığı kişiyi bulduğu ortaya çıktı. Eylül ayında kız istemeye giden işletmeci, kısa süre sonra hayatını evlilikle birleştirdi.

Ünlü işletmeci son olarak eşiyle birlikte kendi şubesinde görüntülendi. Eşinin şubeye gelinlikle gelmesi renkli anlara sahne olurken, çiftin görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

“10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA” DEMİŞTİ

Midyeci Ahmet'in evliliğinin ardından aylar önce yaptığı paylaşımda verdiği söz de yeniden gündeme geldi. İşletmeci, evlilik ilanını duyurduğu dönemde, “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır” demişti.

Evlilik haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Midyeci Ahmet'in bu sözleri sosyal medyada yeniden hatırlatıldı.