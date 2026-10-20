Sosyal medyada eş arayışıyla gündeme gelen Midyeci Ahmet, aradığı mutluluğu buldu ve dünyaevine girdi. Evlilik halinde müşterilerine verdiği ücretsiz ikram sözünü de unutmayan işletmeci, düğünün ardından kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

MİDYECİ AHMET SÖZÜNÜ TUTUYOR

Midyeci Ahmet, bir süre önce yayımladığı videoda evlenmesi halinde Akaretler şubesinde 10 gün 10 gece boyunca her şeyin ücretsiz olacağını duyurmuştu. Nikâhının ardından Mardin'de düğününü de gerçekleştiren işletmeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sözünü yerine getireceğini bildirdi.

RESTORANA DAVET ETTİ

Midyeci Ahmet, paylaşımında nikâhının ardından kendisine iyi dileklerini ileten takipçilerine teşekkür etti. Nikâh paylaşımının altına yorum yazan ve güzel dileklerini ileten 1693 hesap sahibini Akaretler şubesinde ağırlayacağını belirten işletmeci, rezervasyon sistemiyle hizmet vereceklerini açıkladı.

DÜĞÜNÜ MARDİN'DE YAPTI

Midyeci Ahmet, nikâhın ardından pazar günü Mardin'de düğün yaptıklarını da açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan işletmeci, mutlu günlerinde kendilerine iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Midyeci Ahmet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“10 gün ...10 gece başlıyoruz efendim... güzel dilekleriniz ve dualarınızla gerçekleşen nikahımızdan sonra pazar günü Mardin'de düğünümüzde oldu. Sizlere verdiğim Midyeci Ahmet sözü vardı 10 gün 10 gece... Yarın itibari ile nikah postunun altına şu ana kadar iyi dileklerini ileten değerli yorumunu yazan ve takipçim olsun olmasın 1693 hesap ve yorum sahibini bekliyorum.

Rezervasyon sistemi ile sizleri krallar gibi ağırlayacağız: 0850 241 7322 numaralı hattımızı arıyorsunuz randevunuzu oluşturuyorsunuz. Gerisi bizde efendim! Şimdiden afiyet şifa olsun”

KAMPANYA DUYURUSU 15 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Midyeci Ahmet'in kampanya paylaşımı yaklaşık 15 bin beğeni ve 4 bin yorum aldı. Gelen yorumlardan bazılarını hikâyesine taşıyan işletmeci, paylaşımlarına kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi.