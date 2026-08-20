İstanbul Fatih'teki Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak’ta midye satan kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. KIZ KARDEŞİ BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen midyecinin kız kardeşi, şüphelinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. KAÇARKEN MARKETE SIĞINDI Kadını yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya çalıştı. Ancak çevredeki kişilerin tepkisinden çekinen şüpheli, yakındaki bir markete girerek burada saklanmak istedi. Market sahibi, şüphelinin içeri girmesinin ardından kepengi kapattı. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi marketin içinde gözaltına aldı. YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Bıçakla yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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