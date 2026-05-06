Migros Ticaret A.Ş., 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

NET KARI ARTTI

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Migros'un yılın ilk üç aylık dönemindeki net karı 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 1,3 milyar TL kar açıklamıştı.

İLK ÇEYREK GELİRLERİ 110 MİLYAR TL

Migros'un operasyonel performansı ciro rakamlarına da yansıdı. Şirketin ilk çeyrekteki toplam geliri, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 102,6 milyar TL seviyesinden 109,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

2026 YIL SONU HEDEFLERİ DEĞİŞMEDİ

Finansal tabloların yanı sıra gelecek projeksiyonlarına da değinen Migros yönetimi, yılın geri kalanı için iyimserliğini koruyor. Yapılan açıklamada, 2026 yılı için daha önce belirlenen stratejik hedef ve beklentilerin sabit tutulduğu bildirildi.