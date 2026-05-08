Olay, 29 Aralık 2025’te Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde akrabalarına gittikten sonra “biriyle görüşeceğim” diyerek ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Yılmaz’ın saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gidip Fatih İnan’ın kullandığı kamyonete bindiği belirlendi.

Gözaltına alınan İnan, sorgusunda Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi ormana gömdüğünü itiraf etti. Yer göstermesiyle yapılan aramada Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu. İnan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, İnan’ın kamyonetle mahalleden ayrılıp orman yoluna girerek yaklaşık 10 kilometre ilerlediği tespit edildi. İddianamede, sanığın Yılmaz’a karşı takıntılı olduğu, amacının cinsel saldırı sonrası öldürmek olduğu ve olay günü bu planı gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca buluşmanın, ortak tanıdıkları R.Ç. ve eşi aracılığıyla sağlandığı, kullanılan aracın ise H.İ.’ye ait olduğu belirtildi.

Dosyada ayrıca, 2023 yılında Manisa’da hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüyle ilgili yeni bulgulara da yer verildi. Sarıgül’den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan’a ait bulgulara rastlanması üzerine daha önce verilen “kovuşturmaya yer yok” kararı için yeniden soruşturma başlatıldı. Savcılık, İnan’ın Sarıgül’e yönelik nitelikli cinsel saldırı sonrası yüksekten iterek öldürdüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirterek bu suçlardan da tutuklama kararı aldırdı.

Soruşturmada Fatih İnan’ın kardeşi Ömer İnan’ın da cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklandığı, dosyada yeni şüphelilerin ortaya çıkabileceği ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, Fatih İnan’ın yanı sıra Ömer İnan ile R.Ç. ve eşi hakkında da suça iştirak nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, araç sahibi H.İ. hakkında ise suça yardım suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.