İzmir'in Bornova ilçesinde 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin beş sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih ve Ömer İnan, tutuksuz sanıklar, Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

'ÖLDÜĞÜNE İNANAMADIM, DOMUZLARIN EŞELEDİĞİ YERE GÖMDÜM'

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Fatih İnan'a söz verildi; üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen İnan, "Daha önce görüşmemiştik. Bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sonra görüşmeye karar verdik. Mesajlaşmalarımız üzerinden beni tehdit etti. Telefonu elinden almaya çalışırken bağırmaya başladı ve elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ömer İnan ise tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

Celsede söz verilen Mihriban'ın annesi Sevim Yılmaz ve babası Fehmi Yılmaz, sanıklara tepki gösterdi ve en ağır şekilde cezalandırılmaları yönünde talepte bulundu.

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Ömer İnan'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.