İzmir'in Bornova ilçesinde 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin beş sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih ve Ömer İnan, tutuksuz sanıklar, Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.
'ÖLDÜĞÜNE İNANAMADIM, DOMUZLARIN EŞELEDİĞİ YERE GÖMDÜM'
Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Fatih İnan'a söz verildi; üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen İnan, "Daha önce görüşmemiştik. Bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sonra görüşmeye karar verdik. Mesajlaşmalarımız üzerinden beni tehdit etti. Telefonu elinden almaya çalışırken bağırmaya başladı ve elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm" dedi.
Diğer tutuklu sanık Ömer İnan ise tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.
Celsede söz verilen Mihriban'ın annesi Sevim Yılmaz ve babası Fehmi Yılmaz, sanıklara tepki gösterdi ve en ağır şekilde cezalandırılmaları yönünde talepte bulundu.
1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Ömer İnan'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi.
Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarındaki akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı.
Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti.
Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı.
Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti. Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. İnan, polis eşliğinde cesedi gömdüğü yeri gösterdi.
Bölgede yapılan incelemede, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın 'Kasten öldürme' eylemine 'yardım eden' sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi.