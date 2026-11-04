Gündelik yaşamda stres, yanlış beslenme veya hazımsızlık gibi nedenlerle sıkça karşılaşılan mide kramplarına karşı uzmanlar tek ve en etkili bitkisel çözüme dikkat çekiyor: Papatya çayı. Reflü riskini tetiklemeyen yapısıyla öne çıkan bu kadim bitki, sindirim kanalındaki spazmları dindirerek kısa sürede rahatlama sağlıyor.

Papatyanın içeriğinde yer alan antienflamatuar bileşenler, mide mukozasında meydana gelen tahrişi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Kas gevşetici etkisi sayesinde midedeki düz kasların gevşemesini sağlayarak özellikle kramp ve gaz sıkışması kaynaklı sancıların hafiflemesinde doğrudan rol oynuyor.

DİĞER BİTKİ ÇAYLARINDAN FARKLI

Mide rahatsızlıklarında akla ilk gelen nane gibi bazı bitkiler, yemek borusu ile mide arasındaki kapağı gevşeterek asit reflüsünü tetikleyebiliyor. Papatya çayı ise bu riski barındırmadığı için gastrit, reflü veya hazımsızlık ayrımı olmaksızın mide şikâyetlerinde en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

DOĞRU DEMLEME YÖNTEMİ VE TÜKETİM KURALLARI

Uzmanlar, papatya çayının faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için doğru hazırlanması gerektiğini vurguluyor:

Bir fincan taze kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş tıbbi papatya eklenmeli.

Uçucu yağların kaybolmaması için fincanın ağzı kapatılarak 5 ila 7 dakika demlenmeli.

Çay asla kaynar tüketilmemeli; mide dokusunu tahriş etmemek adına ılık seviyeye geldiğinde yavaş yudumlarla içilmeli.

UZMANLARDAN ŞİDDETLİ VE GEÇMEYEN AĞRI UYARISI

Papatya çayı hafif ve geçici mide rahatsızlıklarında etkili bir destek sunsa da hekimler hayati bir uyarıda bulunuyor: Şiddetli, sırta vuran, kusma veya ateşle birlikte seyreden ve birkaç günden uzun süren ağrılarda bitkisel yöntemlerle zaman kaybetmeden mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.