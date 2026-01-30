Cinsiyet değişikliği sonrası sık sık gündeme gelen ve son olarak "üç aylık hamile" olduğunu iddia eden sosyal medya fenomeni Mika Raun, gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeninin gözaltına alınma gerekçesi olarak da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlamaları gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, ilgili suçlar gerekçesiyle Mika Raun Can'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.