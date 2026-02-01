Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun'un erkek arkadaşı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mika Raun'un birlikte Hollanda'da 'kek' yediğini söylediği erkek arkadaşı Batuhan Can gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın ağrısı ve kanama şikayetiyle hastaneye gittiğini açıklayan ve sonraki paylaşımında üç aylık hamile olduğunu iddia eden Mika Raun, önceki gün gözaltına alınmıştı.

Mika Can Raun, dün öğle saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Raun, savcılıkta verdiği ifadede yaklaşık 20 gün önce Hollanda'nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığını kabul etmişti.

Savcılık ifadesinde yer alan beyanında Raun, şunları söylemişti:

"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisiyle üç yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."