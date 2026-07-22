Danimarka temsilcisi Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2’nci eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg ve takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ı zorlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mike Tullberg, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Çok büyük bir tarihi olan kulüp. Son aylarda, geçen sene de oldukça iyiydi. Yakın zamanda koçları değişti, yeni oyuncular aldılar. Ben de bunların bazılarını tanıyorum. Dortmund’dan, Schalke’den birlikte çalıştığımız oyuncular vardı. Beşiktaş’a oldukça saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve iki maçta da Beşiktaş’ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

‘İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ’

İyi hazırlanmaları gerektiğini dile getiren Tullberg, "Bildiğimiz şeyler Beşiktaş hakkındaki tabii ki değişmedi. Sonuçta videolu analizler yapabiliyorsunuz ve bu sezon öncesi maçlar. Dolayısıyla iyi hazırlanmanız gerekiyor. Birçok oyuncu veya koç değişebilir ama biz iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mike Tullberg sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Tabii ki saygı duyuyoruz ama güçlerinden bahsetmiyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Geçen sene Avrupa maçında da Roma’da çok iyi oyuncular vardı Anderson gibi mesela. Ama o maçta da sadece kendi takımımızla alakalı konuşmuştuk. Dolayısıyla bu Beşiktaş’a olan saygısızlık değil, tam tersi çok saygı duyuyoruz ama kendi oyuncularıma odaklanıp kendi takımımla alakalı hazırlanıyorum ve o şekilde konuşuyorum.”

‘TİPİK BİR DANİMARKA TAKIMI DEĞİLİZ’

Oyun güçlerine göre oynadıklarını söyleyen Tullberg, "O yüzden tam olarak tipik bir Danimarka takımı değiliz. Bizim Beşiktaş gibi finansal gücümüz çok yok ama kendi stilimize ve oyun gücümüze göre oynuyoruz. Geçen sene de büyük takımlara karşı iyi mücadele verdik. Yarın da buna odaklanacağız" dedi. 40 yaşındaki teknik adam, büyük maçlarda Avrupa’nın en iyi statlarından birinin Tüpraş Stadyumu olduğunu belirtti.

KRİSTENSEN: KENDİMİZE OLDUKÇA İNANIYORUZ

Kendilerine inandıklarını vurgulayan Rasmus Nissen Kristensen, "Nasıl olacağını göreceğiz ama kendimize oldukça inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Sezon öncesinde iyi hazırlandık. Fitiz, takımdakiler oldukça hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. Burada iyi bir statta, iyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak" dedi.

‘KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ’

Beşiktaş karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını dile getiren Kristensen, "Buraya defans yapmaya gelmedik, daha ofansif oynamaya geldik. Daha doğrusu kendi taktiklerimizle, kendi oyunumuzu oynamaya geldik. İki maçta da bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" sözlerini kullandı.