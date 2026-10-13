Ringlerin gelmiş geçmiş en sansasyonel ağır sıklet şampiyonlarından "Demir Mike" lakaplı Mike Tyson, kariyerinin en karanlık dönemine ışık tuttu. Netflix'te izleyiciyle buluşan yeni belgesel serisi TYSON kapsamında konuşan 60 yaşındaki boksör, boks otoritelerinin uyguladığı uyuşturucu ve doping denetimlerini nasıl atlattığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Kariyerinin zirvesindeyken maç başına yüz milyonlarca dolar kazandığı dönemde ağır bir kokain bağımlılığı geliştirdiğini belirten Tyson, testleri geçebilmek için tıp dünyasında "The Whizzinator" adıyla bilinen ve içine konulan temiz idrarı vücuttan çıkıyormuş gibi boşaltabilen gerçekçi bir protez sahte cinsel organ kullandığını açıkladı.

Belgeselin dördüncü bölümünde konuşan efsane boksör, "Doping testlerini böyle atlattım; sahte bir organla" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİMİN İDRARINI KULLANDIM"

Düzenli olarak yasaklı maddeler kullanmasına rağmen denetim görevlilerine yakalanmamak için başkalarından aldığı temiz numuneleri kullandığını belirten Tyson, yöntemin perde arkasındaki akılalmaz diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Testlere girmeden önce temiz örnek için o zamanki eşim Monica'nın idrarını kullanıyordum. Bir gün eşim bana dönüp 'Umarım testin sonucunda hamile çıkmazsın' dedi. O an çok korktum. 'Tamam, artık seninkini kullanmayacağız, bebeğinkini kullanacağız' dedim ve bebeğimin idrarına geçtim."

57 MAÇLIK KARİYERDE TEK CEZA

Kariyeri boyunca uyuşturucu kullanmasına ve testleri sahte yöntemlerle atlatmasına rağmen, Tyson'ın 57 müsabakalık profesyonel kariyerinde madde kullanımı nedeniyle ceza aldığı tek bir maç bulunuyor: