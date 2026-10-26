Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Tyson, futbol ligleriyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Ünlü boksörün, Tuzlu Kahve dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacağı da öne sürüldü.

Mike Tyson İstanbul’a geldi

Eski dünya şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki özel terminaline geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü boksör, Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, “Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum.”

Tyson, açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür ederek havalimanından ayrıldı.

Ünlü boksörün İstanbul ziyareti, Tuzlu Kahve dizisinde rol alacağı yönündeki haberlerle de gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Tyson’ın hayatı ve boks kariyeri yeniden merak konusu oldu.

Mike Tyson kimdir?

Tam adı Michael Gerard Tyson olan Mike Tyson, 30 Haziran 1966’da ABD’nin New York kentinde doğdu. Çocukluk yıllarını Brooklyn’de geçirdi.

Mike Tyson, 1990’lı yıllarda cezaevinde bulunduğu dönemde İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Dünyaca ünlü eski boks şampiyonunun dini inancı, hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak biliniyor.

Genç yaşta boksa başlayan Tyson, antrenör Cus D’Amato’nun desteğiyle profesyonel kariyerine hazırlandı. Kısa sürede ağır sıkletin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Güçlü yumrukları ve hızlı nakavtlarıyla tanınan Tyson, boks tarihinin en ünlü sporcuları arasında yer aldı.

20 yaşında dünya şampiyonu oldu

Mike Tyson, 1986 yılında Trevor Berbick’i yenerek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonluğunu kazandı.

Henüz 20 yaşındayken elde ettiği bu başarıyla ağır sıklet tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.

Tyson, daha sonra Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini de kazandı. Böylece üç büyük organizasyonun ağır sıklet şampiyonluklarını bir araya getirdi.

Mike Tyson’ın boks kariyeri

Mike Tyson, profesyonel kariyerinde 59 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 50’sini kazandı. Galibiyetlerinin 44’ünü nakavtla elde etti. Kariyerinde 7 yenilgi aldı, 2 maçı ise sonuçsuz kaldı.

1990 yılında James Buster Douglas’a yenilmesi, kariyerinin en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Tyson’ın Evander Holyfield ile yaptığı iki maç da boks tarihine geçti. 1996’daki ilk karşılaşmayı kaybeden Tyson, 1997’deki rövanşta rakibinin kulağını ısırdı. Bu hareketi nedeniyle diskalifiye edildi.

Mike Tyson sinema ve televizyonda da yer aldı

Mike Tyson, boksun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı. Özellikle Felekten Bir Gece (The Hangover) filmindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ünlü sporcu, yıllar içinde eğlence dünyasında da tanınan bir isim haline geldi.

2024’te yeniden ringe çıktı

Mike Tyson, uzun bir aranın ardından 15 Kasım 2024’te Jake Paul ile karşılaştı. Büyük ilgi gören mücadeleyi puanla kaybetti.

O tarihte 58 yaşında olan Tyson’ın ringe dönüşü, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Mike Tyson Tuzlu Kahve dizisinde oynayacak mı?

Mike Tyson yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak.

Tyson, Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını oynayacak.