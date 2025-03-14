Günümüzde birçok elektrikli cihaz hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Evde kullandığımız bu cihazların ise çalışmadığı zamanlarda bile elektrik harcadığını biliyoruz ancak çoğumuz bu durumu fazla önemsemiyoruz. Fakat bu harcama genellikle "hayalet" elektrik tüketimi olarak adlandırılır ve bulaşık makineleri de aslında bu gizli elektrik tüketiminin en büyük suçlularından biri olarak öne çıkar.

KAPALI OLSA BİLE ENERJİ KULLANMAYA DEVAM EDER

Bulaşık makineleri kapalı olsa bile dijital ekranları ve kontrol devrelerini çalıştırmak için hala enerji kullanmaya devam eder. Bu durum saatte yaklaşık 3 ila 4 watt arası bir elektrik tüketimine neden olur ve ekstra bir masrafa yol açabilir ancak bazı modellerde bu miktar daha fazla da olabilir.

Bulaşık makinenizi fişten çekmek, hem enerji tasarrufu sağlamanızı hem de gereksiz elektrik harcamanızın önüne geçmenizi sağlar. Aslında sadece sadece kullanırken değil kullanılmadığında da enerji tüketimine dikkat etmek, yıllık faturalarınızı önemli ölçüde düşürmenize yardımcı olur.