ikrodalgada yiyecek ısıtmak hayatı ne kadar kolaylaştırsa da bazı besinler ve hatalı alışkanlıklar gizli tehlikeler barındırıyor.

Mutfakta zaman kazandıran bu pratik cihaz, yanlış yiyeceklerle veya hatalı yöntemlerle kullanıldığında gıda zehirlenmesinden ani patlamalara kadar birçok riske zemin hazırlıyor.

İşte mikrodalgaya atarken çok daha dikkatli olmanız gereken 4 yiyecek grubu ve sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gerekenler...

1. Pilav

Artan pilavı doğrudan mikrodalgaya atmak, sanıldığından daha büyük bir sağlık riski taşır. Pirinç, normal pişirme sıcaklığında bile ölmeyen Bacillus cereus adlı bir bakterinin sporlarını barındırır.

Pişmiş pilav oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bu sporlar hızla çoğalır ve ısıya dayanıklı zehirli toksinler üretir. Bu toksinler mikrodalgada ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın yok olmaz; şiddetli kusma ve gıda zehirlenmesine yol açar.

Pilavı dışarıda bekletmeden en kısa sürede buzdolabına kaldırmalı, oda sıcaklığında uzun süre kalmış pilavları ise kesinlikle tekrar ısıtıp tüketmemelisiniz.

2. Buharda pişmiş yumurta

Yumurtalı yemekleri sıkıca kapalı kaplarda mikrodalgaya koymak, adeta küçük bir bomba etkisi yaratabilir.

Yüksek nem içeren yumurta mikrodalgaya girdiğinde, içindeki su hızla buharlaşır ve kapalı kapta büyük bir basınç oluşturur. Kapak açıldığı an veya ısıtma esnasında yiyecek aniden patlayarak yüzünüze ve ellerinize sıçrayabilir.

Yumurtayı mikrodalgaya uyumlu bir kaba alın, kapağını tamamen kapatmak yerine aralık bırakın ve tek seferde uzun süre ısıtmak yerine kısa aralıklarla kontrol ederek ısıtın. Fırının kapağını açarken de yüzünüzü hemen yaklaştırmayın.

3. Mala tang ve acılı çorbalar

Bol acı biber ve baharat içeren sulu yemekleri ısıtırken sadece yemeğin sıcaklığına değil, çıkan buhara da dikkat etmelisiniz.

Acı bibere yakıcılığını veren kapsaisin maddesi, mikrodalganın yoğun ısısıyla buharlaşır ve yağ damlacıklarına karışarak havaya yayılır. Mikrodalganın kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan bu acı buhar; gözlerde yanmaya, genizde şiddetli tahrişe ve öksürük krizlerine neden olur.

Acılı yemeklerin üzerini gevşekçe örtün. Isıtma işlemi bittikten sonra buharın yatışması için bir süre bekleyin ve kabı yüzünüzden uzak tutarak açın.

4. Çorbalar ve sulu yemekler

Mikrodalgada sıvılar, ocaktaki gibi fokurdamadan da tehlikeli bir sıcaklığa ulaşabilir.

"Aşırı ısınma" adı verilen bu durumda, çorba aslında kaynama noktasını geçtiği halde yüzeyi sakin görünebilir. Ancak kaba dokunduğunuzda veya içine bir kaşık daldırdığınızda sıvı aniden patlayarak dışarı fışkırır ve ciddi yanıklara sebep olur.

Çorbaları tek seferde uzun süre ısıtmaktansa, ara sıra durdurup karıştırarak ısının eşit yayılmasını sağlayın. Mikrodalga durduktan sonra iç basıncın dengelenmesi için fırının içinde bir dakika kadar dinlendirin.