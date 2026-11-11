Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Akres Kavşağı'nda akşam saatlerinde beton mikseri ile küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı, kamyonetteki 32 koyun öldü.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen araçların karıştığı kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.