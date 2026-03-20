İtalya Serie A ekiplerinden Milan, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Siyahlılar, Dünya Kupası'ndan sonra Hırvat oyuncuyla sözleşme pazarlıklarına başlayacak.

ALLEGRİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Torino maçı öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında deneyimli futbolcusundan övgüyle bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, Modric'le ilgili "Luka geldi ve teknik açıdan ama özellikle de insani ve profesyonel açıdan, özellikle de genç oyuncular için kalite kattı. 40 yaşında, yaptığı işe olan tutkusu ve sevgisi inanılmaz. Kulüp bize bilgi verecek. Bu ona bağlı. Oynayacağı bir Dünya Kupası var... Şimdilik bırakalım oynasın, bırakalım eğlensin" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Modric, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.