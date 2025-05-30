İtalya Serie A ekibi AC Milan, yol ayrımına gittiği Sergio Conceiçao'nun ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.
İtalyan ekibi, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Milan, Allegri ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Allegri'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.