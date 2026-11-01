İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, 31 Ekim 2026 gecesi San Siro'da oynanan derbide Inter'i 3-1 mağlup etti. Ruben Amorim'in ekibi, rakibinin sezon başından bu yana süren yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Milan, ilk 10 dakikada iki gol buldu. Diego Moreira'nın 4. dakikada sağ kanattan yaptığı ortayı Christian Pulisic kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Altı dakika sonra yine Moreira'nın kullandığı kornerde Adrien Rabiot'nun dokunuşu skoru 2-0'a taşıdı.

Inter, 22. dakikada farkı bire indirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Manuel Akanji'nin dokunduğu topu Alessandro Bastoni kafayla ağlara gönderdi.

MOREIRA'DAN BİR GOL, İKİ ASİST

İlk iki golün asistini yapan Moreira, 43. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı. İkinci yarıda skor değişmedi ve Milan sahadan 3-1 galip ayrıldı. Milan kalecisi Mike Maignan da kritik kurtarışlarıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sonuçla Milan puanını 21'e çıkararak sıralamada yükseldi. Inter ise liderlik yarışında geriye düştü. Yaklaşık 77 bin 700 seyircinin izlediği karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetti.