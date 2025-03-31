İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanan dev maçta Napoli, sahasında Milan'ı 2-1 mağlup ederek lider Inter ile arasındaki üç puanlık farkı korudu.
Napoli'yi galibiyete taşıyan golleri 12. dakikada Matteo Politano ve 19. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Milan'ın tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi. Napoli'de teknik direktör Simone Inzaghi, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 64'e yükseltirken, 67 puanlı lider Inter'i takibini sürdürdü. Milan ise 47 puanda kaldı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Cagliari 3-0 Monza
Fiorentina 1-0 Atalanta