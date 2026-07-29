Yeniden başkanlığa dönen Aziz Yıldırım ile birlikte dünyaca ünlü yıldız avına çıkan Fenerbahçe’nin yeni hedefi Rafael Leao... “Olmaz, Fener’e gelmez” denilen Mason Greenwood’a çubuklu formayı giydiren sarı-lacivertliler, Leao’yu da kapmak için resmen harekete geçti. Özel uçakla İtalya’ya giden Cihan Kamer, dün sabah Milan kulübüne giriş yaptı. İtalyan yönetimle pazarlıklara başlayan Kamer, 40 milyon Euro’luk teklifi masaya koydu. Kırmızı-siyahlılar, 60 milyon talep ettiklerini Kamer’e iletti ve ilk raunt bitti.

CİMBOM BEKLEYECEK

Şimdilik frene basan Fenerbahçe, bu yolu Mason Greenwood transferinde izlemiş, 50 milyon Euro isteyen Marsilya’yı, 39 milyon Euro’ya ikna etmişti. Gornik maçından sonra Milan’la pazarlıklara hız verecek yönetim, 27 yaşındaki Portekizli yıldız ile 8+2 milyon Euro senelik maaşta anlaştı. Fener, Greenwood’da olduğu gibi bonservisi yine 3 yılda ödemek istiyor. Bu arada Fenerbahçe-Leao flörtünü yakından takip eden İtalyan basını, Milan’ın istediği rakamı fazla bulan Galatasaray’ın ise ağustos ayının ortasına kadar bekleyeceğini yazdı.