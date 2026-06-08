Bir dönem Liverpool'da adından söz ettiren, Belçika Milli Takımı'nda boy gösteren ve son olarak Milan forması giyen Divock Origi'den sürpriz bir karar geldi.

31 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Origi "Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim. En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.

Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak. Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz. Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DAN VEDA MESAJI

Belçikalı oyuncunun sürpriz kararının ardından eski takımı Liverpool'dan da açıklama geldi.

İngiliz devi, Origi'ye teşekkür ederken "Divock Origi, futboldan emekli olduğunu açıkladı. Muhteşem kariyerin için tebrikler ve emekliliğin tadını çıkar." denildi.