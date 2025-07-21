Transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş Milan’ın futbolcusu Emerson Royal’i gündemine aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Oyuncunun Milan ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Emerson Royal’in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 26 resmi maçta görev alan Emerson Royal, bu karşılaşmaların 7’sinde UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer aldı. Toplamda 1.868 dakika süre alan oyuncu, sezon boyunca 6 sarı kart gördü.