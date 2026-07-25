Fenerbahçe, Rafael Leao’nun aklını bonuslarla çeliyor. Önerilen sözleşme imza ile sonuçlanırsa herkes kazanacak. Yönetim, Milan ile görüşmelere devam ediyor. İtalyan kulübü, 150 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 27 yaşındaki yıldızı yaklaşık 50 milyon Euro’ya satmaya hazır. Sarı-lacivertliler bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Portekizli menajer Jorge Mendes de aracı olarak devrede.

TEMSİL YETKİSİ MİRSAD’DA

Kanarya tarafında ise Mirsad Türkcan ve Ahmet Bulut yetkili kılınırken, satın alma opsiyonlu kiralama formülü de masada tutuluyor. Leao’ya yıllık 8 milyon Euro garanti ücret içeren 4 yıllık sözleşme teklif edildi. Performans bonusları da var: Sezonda 20 maçı aşarsa 1.5 milyon Euro, 15 gol atarsa 1.5 milyon Euro ve Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon Euro prim öngörülüyor.

40 MİLYONU KARETSAS’A

Sarı-lacivertlı kulüp, Leao operasyonu öncesi kadro fazlası ve yüksek maaşlı yabancılarla yollarını ayırarak bütçe ve maaş limiti oluşturmayı hedefliyor. Kadro planlaması netleştikten sonra Leao için resmi adımlar hızlandırılacak. Milan, Leao’nun satışından elde edeceği 50 milyon Euro’nun 40 milyon Euro’su ile Genk’ten Yunan genç yıldız Konstantinos Karetsas’ı transfer edecek.