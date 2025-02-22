İtalya Serie A'da Torino'nun konuğu olan AC Milan, mücadelenin ilk dakikalarında sahalarda ender görülebilecek bir golle geriye düştü.
Milano ekibi, henüz 5. dakika dolmadan Fransız file bekçisi Mike Maignan'ın hatası ile gol yedi.
TAKIM ARKADAŞINA İSABET ETTİRDİ
Ceza alanı dışına doğru gelen uzun topu karşılamak için kalesinden açılan 29 yaşındaki kaleci, topa vurduğu sırada takım arkadaşını isabet ettirdi.
Maignan'ın uzaklaştırmak için vurduğu top, meşin yuvarlağa müdahale etmek için pozisyonu takip eden Malick Tiaw'a çarparak ağlara yöneldi. Tiaw, topun peşinden koşsa da akıl almaz savunma hatasında Torino ekibi 1-0 öne geçti.
Milan, şanssız bir golle geriye düşüyor! pic.twitter.com/KzIiSmiO1f— S Sport Plus (@ssportplustr) February 22, 2025