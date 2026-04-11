Sarı-Lacivertlileri şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Zecorner Kayserispor’u 4-0 yendi.

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, ise maça 45 dakika devam edebildi. Yayıncı kuruluşa konuşan Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Skrinar, 2 kez fileleri havalandırdı.