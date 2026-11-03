Muğla'da Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Meclis Başkanvekili Mehmet Murat Yazar başkanlığında gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Çağlar Koban, Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin ve Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Sibel Karakaş yarıştı. İLK 3 TURDA SEÇİLEMEDİ Seçimin ilk turunda Çağlar Koban 10, Barbaros Gezgin 9, Sibel Karakaş ise 8 oy aldı. Üçüncü turda yapılan oylamada Barbaros Gezgin ve Sibel Karakaş 10'ar oy alırken, Çağlar Koban 9 oyda kaldı. BAŞKANVEKİLİ 4'ÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ En çok oyu alan adayın seçileceği dördüncü turda ise Barbaros Gezgin 18; Sibel Karakaş da 10 oy aldı. Böylece Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkanvekili seçildi.

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