T.C.

MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe Balcılar Mahalle 128 ada 1 Parsel Taşınmaz kargir üç ev ve avlusu niteliğinde.

Yüzölçümü : 1.781,24 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 7.816.751,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:40

#ilangovtr Basın no ILN02553283