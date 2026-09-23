MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/21 SATIŞ
MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe Balcılar Mahalle 128 ada 1 Parsel Taşınmaz kargir üç ev ve avlusu niteliğinde.
Yüzölçümü : 1.781,24 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 7.816.751,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:40
#ilangovtr Basın no ILN02553283