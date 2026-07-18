Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Kazıklı Koy'daki yerleşim alanlarını tehdit etti. Sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerine ait evlerin de bulunduğu lüks siteye ulaşan alevler nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.

YANGIN LÜKS SİTEYE KADAR ULAŞTI

Çarşamba akşamı başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi. Kazıklı Koy mevkiindeki lüks konutların bulunduğu alana sıçrayan alevler, birçok yapıda maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre oyuncular Çağatay Ulusoy ve Yasemin Ergene ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın evlerinin de bulunduğu sitedeki bazı konutlar yangından etkilendi.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar ile tatilciler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yaklaşık bin kişinin bölgeden çıkarıldığı belirtilirken, Kazıklı Koy yangından en fazla etkilenen noktalar arasında yer aldı.

SİTE SAKİNLERİ HELİKOPTERLE BÖLGEDEN AYRILDI

Yangının lüks siteye ulaşmasının ardından site sakinlerinin bir bölümü helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edildi. Gece boyunca süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, yangının etkilediği evlerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yetkililer bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının yol açtığı zararın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.