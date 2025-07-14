Cumhuriyeti hedef alan ve 1923'e 'kanlı darbe' diyen eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında hâlâ soruşturma başlatılmazken , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kez Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan hedef aldı.

Özlem Doğan Atatürk büstünün yanında "Doğ ey güneş erit taştan adamı" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Foto: Boğaziçi Üniversitesi' notuyla paylaştı.

Doğan'ın paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterirken Doğan'dan yeni paylaşım geldi. Ardahan'da her yıl Atatürk siluetinin görünmesini bekleyenlere ilişkin de Doğan "Oy kullanmaya hakkı olmaları çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Doğan tepki çeken ikinci paylaşımında da şunları kaydetti:

"OY KULLANMAYA HAKKI OLMALARI ÇOK ÜZÜCÜ"

Ardahan'da sözde Atatürk silüetinin görülmesi sebebiyle bu yıl da kutlamalar yapılmış. Sonra bu ilkel aklıevvellerle dalga geçiyoruz diye kızıyorlar.

Şu gölgenin 87 yıl önce ölen Mustafa Kemal’e ait olduğunu düşünenlerin oy kullanmaya hakkı olması çok üzücü ve acınası.