İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından başlayan 'Milli İrade' buluşmaları devam ediyor. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin altıncısına Pendik'te ev sahipleri yaparken CHP lideri Özel'in kalabalığa sesleniyor.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle;

- Günlerdir diyorlar ki Anadolu yakasında, CHP'de olmayan bir belediyede yapalım. Pendik, AKP'nin kazandığı, kalesi saydığı bir ilçe. Ancak biz o eski siyaseti çok geride bıraktık. Siyasette onun ya da bunun kalesi yok. Yozgat'ta, Van'da bunu gösterdik. Pendik'ten büyük Türkiye'ye haykırıyoruz ki; Pendik milletin kalesidir.

- O eski müftüye söylüyorum. Kimse senin arkanda duramadı. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu partinin üyeleri Kocaeli'nde de var. Ya orada haddini bileceksin ya da senin peşini bırakmayacağız.

- İki gündür 'telefon bulduk' diyorlar, hangi telefonu buldun. 'Bir eve gidildi, o evde bir telefon bulundu, bu İmamoğlu'nun gizli telefonuydu' diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan. Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, 5 yıldır kullanılmayan telefonu 'bulduk' diye söylüyorlar. Asla içinde herhangi bir bilgi veya belge olmayan bir telefonu 2 gündür algı yönetimi için kullanıyorlar.

- Yarından itibaren gördüğünüz her AKP’li kimi görürseniz ‘Neden TRT’den yayınlanmıyor?’ diye sorun. ‘İftiraları duyuyoruz da cevapları niye duyamıyoruz?’ Kendine güvenen yayınlasın!

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