YENİ Parti 1. Olağan Manisa İl Kongresi, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla başladı. Özgür Özel, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir sivil darbe dönemi yaşadıklarını belirten Ögür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok?” sözlerine yanıt verdi.

Manisa’da üreticiler hemşehrileri Özel’i çoşkuyla karşıladı.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

“Vallahi savaştayız kardeşim” ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti: “Adaletsizliğe karşı savaştayız. Bu hukuksuzluğa karşı savaştayız. Milletin bankadaki parasını çalana da yedi yaşındaki Can’ın anasını ondan koparana karşı da savaştayız kardeşim. Masum insanların haysiyeti için savaştayız. Ailelere, evlatlara, kutsallara saldıranlara karşı onur mücadelesi için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız kardeşim.”

‘BU GÜNLER GEÇECEK’

Özel, “Direnenlere, mücadele edenlere, geri adım atmayan, susmayan ve teslim olmayanlara selam olsun. Bugünler geçip karanlık bittiğinde and olsun ki söylüyorum, hiçbirimiz unutkan olmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Bizi bitirdiler’ diyen çiftçinin elini öptü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine üzüm üreticilerinin sorunlarını duyurmak için geldiğini belirten Özgür Özel, üretim maliyetlerinin geçen yıla göre neredeyse ikiye katlandığını söyledi. Mazot fiyatlarının yüzde 100, gübre fiyatlarının ise yüzde 70 arttığını belirten Özel, “Bu üzüm burada 10 lira. Bu fiyata ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu üzümü dibine kadar kesiyorlar” dedi. Sarıgöl’den ayrılırken aracının yanına gelen yaşlı bir kadın üzüm üreticisi, “Bizi bitirdiler” diyerek derdini anlattı. Özel, üreticinin elini öptü.

Gülşah Durbay doğum gününde anıldı

‘Ömrüne sığdırdığı güzellikler hep bizimle olacak’

Geçen yıl kanser nedeniyle 37 yaşında yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, doğum gününde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla anıldı. Mesajda, “Bir ömre sığdırdığın güzellikler hep bizimle birlikte olacak. Gülüşünü hafızamızda, sevgini yüreğimizde yaşatacağız. Bugün seni, aramızda olamayışının hüznüyle değil, ‘İyi ki bu dünyaya gelmişsin’ diyebilmenin sonsuz sevgisiyle anıyoruz. İyi ki doğdun Gülşah Başkan, seni çok seviyoruz” ifadelerine yer verildi. YENİ Parti lideri Özgür Özel, Manisa’dan “Gülşah’ın doğum gününde, Gülşah’ın ve Ferdi’nin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin” mesajını paylaştı.